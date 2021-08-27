شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لجمهوره: "أنا مش كبير.. الشعب وقيادته هما اللى كبار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد جمهور كبير لحضور حفل النجم محمد منير بالمسرح الروماني، وبدأ الجمهور التوافد على المسرح منذ الـ4 عصراً، رغم أن بداية الحفل كان فى العاشرة مساءً، وحينما بدأ الحفل وظهر "الكينج" على المسرح بدأ الجمهور يهتف له "الكبير كبير يا محمد يا منير"، فرد عليهم قائلاً، "أنا مش كبير الشعب المصرى وقيادته هم اللى كبار".

كما عبر الكينج فى بداية الحفل عن سعادته بقوله "سعيد بهذا الجو الأسرى معاكم"، كما قال ساخرا "طبعا مفيش مذاكرة، ولا مدارس جيل مرزق".

يذكر أن هذا هو الحفل الأوحد الكينج فى الساحل وقد صرح من قبل لـ"الخليج 365" قائلاً: "إننى أتنفس مزيكا والحفلات ولقاء الجمهور هو اكسير الحياة بالنسبة لى".