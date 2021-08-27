شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لجمهوره: "أنا مش كبير.. الشعب وقيادته هما اللى كبار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتشد جمهور كبير لحضور حفل النجم محمد منير بالمسرح الروماني، وبدأ الجمهور التوافد على المسرح منذ الـ4 عصراً، رغم أن بداية الحفل كان فى العاشرة مساءً، وحينما بدأ الحفل وظهر "الكينج" على المسرح بدأ الجمهور يهتف له "الكبير كبير يا محمد يا منير"، فرد عليهم قائلاً، "أنا مش كبير الشعب المصرى وقيادته هم اللى كبار".
كما عبر الكينج فى بداية الحفل عن سعادته بقوله "سعيد بهذا الجو الأسرى معاكم"، كما قال ساخرا "طبعا مفيش مذاكرة، ولا مدارس جيل مرزق".
يذكر أن هذا هو الحفل الأوحد الكينج فى الساحل وقد صرح من قبل لـ"الخليج 365" قائلاً: "إننى أتنفس مزيكا والحفلات ولقاء الجمهور هو اكسير الحياة بالنسبة لى".
وكان الكينج محمد منير قال تصريح سابق لـ"الخليج 365" إنه بصدد تقديم أغانى ألبومه الجديد خلال الحفل، كما أنه جهز مفاجآت جديدة لجمهوره.
يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.
أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.