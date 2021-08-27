شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ينتهى من تصوير فيلم "الجواهرجى" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى منه بشكل نهائى بعد أسبوعين، ويواصل هنيدى التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منى زكى، وباقى فريق العمل، ويجسد هنيدى فى الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".