درة عن حكاية"غالية": "خُفت منها وأنا أول ناقدة لنفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة درة، تفاصيل جديدة عن حكاية"غالية" بمسلسل "زي القمر".

وقالت درة، ببرنامج "أسرار النجوم": "الموضوع حلو جدا، وعلى قدر ما أحببت التجربة ولكن خُفت منها، لأنك في 5 حلقات هتحكي الموضوع بشكل مكثف، وشخصية (غالية) عجبتني في التعامل مع إحساس البنت أو السيدة والشخصية فيها قوة على قد ما فيها ضعف، وهي معتمدة على نفسها ولديها طموح في الموسيقى".

وتابعت: "الحكاية فيها بنوتة تريد أن تحب وتتحب وترضي أهلها فنحن لا نكسر التابوهات ولا هي الضعيفة والمسكينة ولكن تأخذ حقها، وأنا شخصية مستقلة وعشت لوحدي وسافرت بلاد أخرى، واعتمدت على نفسي والأمر كان صعبا وواجهت الكثير في مشواري، وطبعا هذا الأمر ليس سهلا ولكن يظل داخلك أنثى وجزء إنساني".

وأضافت: "الناس تحب التصنيفات يا إما أنتي الممثلة العميقة أو الحلوة، وأنا عامة أكون أول ناقدة لنفسي، ولكن لما بعمل حاجة كويسة وأُظلم أشعر بالضيق".

وعن رأيها في أداء منى زكي بالأعمال الفنية، فقالت: "تابعت منى زكي وكانت عبقرية في (لعبة نيوتن)، وهي قديرة ومتمكنة وتجمع ما بين الإحساس والتكنيك".

جدير بالذكر أن درة تنتظر عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني.

وتم تأجيل عرض الحكاية، لتبدأ عرضها يوم السبت 4 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا بدء عرضها يوم 28 أغسطس الجاري.

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.