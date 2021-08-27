في يومه الثاني بـ"السينمات".. إيرادات "200 جنيه" تقترب من مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 25 أغسطس، الفيلم الجديد "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بدور العرض إيرادا بلغ 538 ألفا و890 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 912 ألفا و117 جنيها، وجاء في المركز الثاني بعد فيلم "الإنس والنمس".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، احمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، هاني رمزي، أحمد السعدني، محمود البزاوي، صابرين، ملك قورة، محمود حافظ، إنتاج شركتي فيردي وآرت ميكرز.