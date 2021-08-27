بعد تأجيل عرضه.. تعرف على الموعد الجديد لـ حكاية "غالية" على"سي بي سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت شبكة قنوات سي بي سي، عن تأجيل عرض حكاية "غالية" للفنانة التونسية درة، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، لتبدأ عرضها يوم السبت 4 سبتمبر المقبل، حيث كان مقررا بدء عرضها يوم 28 أغسطس الجاري.

ونشرت درة، بوستر المسلسل عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم تأجيل مسلسل زي القمر على قناة سي بي سي، وسيعرض ابتداء من يوم السبت 4 سبتمبر".

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.