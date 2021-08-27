بالصور| سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابنها في "الثانوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بحصول نجلها "حيان" على شهادة الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتحاقه بالجامعة.

ونشرت سوزان، صورا لها مع نجلها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلي الصغير الذي كبُر في غفلةٍ عنّي.. وها هو اليوم ينهي دراسته الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة في سنته الأولى من دراسة البيزنس التي اختارها بملء إرادته، ليرسمَ من خلالها طموحَه الجامح في هذا العالم الواسع إن شاء الله".

وأضافت: "مباركٌ لك يا حبيبي، ومباركٌ لي بك، وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً في كل خطوةٍ تخطوها في طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله".

وعلقت الفنانة كندة علوش، قائلة: "الله يخليه ويحفظه ما شاء الله".

جدير بالذكر أن سوزان نجم الدين لديها أربعة أبناء وهم "سهير، سارة، حيان، وحازم" من زوجها رجل الأعمال سراج الأتاسي.