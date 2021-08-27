غموض حول حالة ياسمين عبد العزيز وأقاويل عن جراحة جديدة في سويسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، لكن البعض ردّد أخيراً أنها ستخضع لجراحة جديدة في جنيف لتلافي الخطأ الطبي الذي تخلّل الجراحة التي أجرتها في القاهرة… لكنها تبقى أقاويل حتى الآن، لأن حالة من الغموض تسيطر على وضع ياسمين الصحي.

وكانت ياسمين قد غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجّهة بطائرة مجهّزة بالإسعافات إلى سويسرا، لاستكمال علاجها في أحد مستشفيات جنيف من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في القاهرة.

وتسبّب سفر ياسمين عبد العزيز من دون زوجها الفنان أحمد العوضي في انتشار شائعة طلاقهما، وهو ما نفاه العوضي مؤكداً أنه لم يسافر معها لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة دخول الى سويسرا.