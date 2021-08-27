في حفلها مع محمد منير.. روبي تخطف الأنظار بإطلالتها ورقصها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة روبي حفلاً غنائياً بمشاركة النجم الكبير محمد منير على المسرح الروماني في مارينا ليلة أمس الخميس… وغنّت لأول مرة أمام جمهورها أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها أخيراً.

كما قدّمت روبي باقة من أغانيها الشهيرة، ومنها: «حتة تانية» و«بتاع حركات» و«ليه بيداري كدة»، التي رقصت على أنغامها كعادتها في حفلاتها، وشاركها الجمهور الرقص خلال تقديمها الأغنية.

وارتدت روبي في الحفل فستاناً قصيراً باللون البيج اللامع في إطلالة صيفية جذّابة نالت إعجاب الجمهور.

وبعد انتهاء روبي من تقديم فقرتها، استقبل المسرح نجم الغناء محمد منير الذي غنّى على مدار ساعتين أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماسة… لكن بعض جمهور “الكينغ” اعترض على غنائه في حفل واحد مع روبي لفارق التاريخ الفني الكبير بينهما.