فيديو – شاهدوا ماذا فعل رامي صبري وأصالة في السيارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، فيديو ظهر فيه داخل سيارته مع الفنانة أصالة، وهما يغنيان ويصفّقان على نغمات أغنية “شطبنا”.

وحقّقت أغنية “شطبنا” للفنان رامي صبري، التي طرحها عبر موقع “يوتيوب” مطلع عام 2021، ما يزيد على 6 ملايين مشاهَدة، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

يُذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين النجمين أصالة ورامي صبري، حيث قدّما سوياً عدداً من الحفلات الجماهيرية، فضلاً عن تقديمهما عام 2012 ديو لأغنية “مش فاكر” والتي حققت ما يقرب من 43 مليون مشاهَدة عبر “يوتيوب”.