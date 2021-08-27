أبهيشيك باتشان يخضع لجراحة عاجلة بعد إصابة خلال تصوير أحدث أعماله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بجانب التجارب المميزة واللحظات الفريدة التي يعيشها النجوم في العديد من أعمالهم، قد يتعرضون أيضاً لبعض المشاكل والإصابات، وكان أبهيشيك باتشان من أحدث النجوم الذين تعرضوا لإصابة شديدة أثناء التصوير.

فاجأ نجم بوليوود متابعيه بالكشف عن تعرّضه لإصابة شديدة في ذراعه خلال تصوير أحدث أعماله وخضوعه لجراحة عاجلة مؤخراً في مومباي، قبل أن يعود لمدينة تشيناي لاستكمال التصوير رغم إصابته.

وشارك النجم الهندي صورةً له في “إنستغرام” يظهر فيها بذراعٍ مكسور، وقال: “تعرَّضتُ لحادثٍ شديد أثناء تصوير فيلمي الجديد يوم الأربعاء الماضي، وأصبتُ بكسرٍ في يدي اليمنى، مما تطلب جراحةً عاجلةً”.

وتابع: “لذا، رحلة سريعة إلى مومباي، تم إجراء الجراحة وذراعي أصبح مُجبراً. والآن أعود لتشيناي لاستئناف العمل، فمثلما يُقال: على العرض أن يستمر. نعم، الأمر مؤلم قليلاً، وشكراً لكم على رسائلكم وتمنياتكم بالشفاء”.

وكما هو متوقع، حظي منشور أبهيشيك بتفاعلٍ كبير من المتابعين الذين حرصوا على الإعراب عن تمنياتهم بالشفاء وترك تعليقات لطيفة، كما علَّقت “شويتا” شقيقة أبهيشيك قائلةً: “أفضل مريض على الإطلاق”، كما تضمنت التعليقات مشاركة من كل من المصمم الشهير “مانيش مالهوترا” والمخرج والممثل “كاران جوهر”.

وكانت عدسات الباباراتزي قد رصدت أبهيشيك وهو يحتضن ابنته أرادها وزوجته النجمة آيشواريا راي في مطار كالينا بمومباي، بعد خضوعه للجراحة.