تدرّب لعام على القفزة.. توم كروز يُنفّذ”أخطر المشاهد” في فيلمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم نجم هوليوود الشهير توم كروز، الخميس، ما وصفه بأنّه “أخطر تصوير لمشهد” في فيلم حركة وإثارة في إطار عمله على فيلمه المقبل وهو السابع في سلسلة المهمة المستحيلة (ميشن إمبوسيبول7).

واشتهر كروز بأنّه ينفّذ الحركات الخطرة في أفلامه بنفسه دون الاستعانة ببديل، وفي هذا المشهد يأخذ دراجة نارية ليهبط بها من على منحدر ثم من على جرف ضخم في النرويج ويتركها في الهواء قبل أن تنفتح مظلة الهبوط.

وذكرت وسائل إعلامية معنيّة بمجال الترفيه أنّ المقطع المصوّر المثير لكروز، وهو يتحدث مع المخرج كريستوفر ماكويري، عُرِض في تجمّع لمشغّلي دور العرض السينمائي (سينماكون) ومديرين تنفيذيين لاستوديوهات هوليوود في لاس فيجاس.

قال كروز في التسجيل المصوّر وفقاً لما نشرته (ديد لاين هوليوود): “هذا وبفارق كبير أكثر شيء خطورة حاولت تنفيذه، نعمل على ذلك منذ سنوات… أردت فعل ذلك منذ كنت ولداً صغيراً”.

ومن المقرّر عرض الجزء السابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة الذي يعود فيه كروز لتجسيد شخصية الجاسوس إيثان هانت في أيار 2022 بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل التصوير الذي شمل مواقع في إيطاليا والنرويج وبريطانيا لأكثر من عام.

وقال كروز (59 عاماً) إنّه تدرّب لأكثر من عام لإتقان الحركة الخطرة التي نفذها في هذا الفيلم. وذكرت هوليوود ريبورتر أنّ ذلك التدريب تضمّن 500 جلسة للقفز من الطائرات و13 ألف قفزة بالدراجة النارية. وتم تصوير المشهد وإعادته ست مرات.