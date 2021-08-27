كارمن سليمان تكشف تفاصيل أول تجربة تمثيل.. "ياما في الجراب يا حاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخوض المطربة المصرية كارمن سليمان، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مشاركتها في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي".

وكشفت سليمان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تفاصيل دورها في المسرحية التي انطلق عرضها التجاري على مسرح مكتبة الإسكندرية منذ أيام قائلة: "أجسد شخصية (نجف) ابنة شحاتة وهو رجل بسيط، يجسد دوره الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتتطور الأحداث وتقع في حب الخليفة الذي يتقمص دوره الفنان محمد الشرنوبي".





وعن صعوبات التجربة الأولى في التمثيل قالت كارمن سليمان: "بصراحة شديدة كنت خائفة، لأنني أخوض التجربة للمرة الأولى، ولكن وجدت دعما كبيرا من الفنان يحيى الفخراني، والمخرج مجدي الهواري، والنجمين محمد الشرنوبي وإياد نصار".

وتابعت كارمن سليمان حديثها: "الأمر الرائع في هذه التجربة هو منحي فرصة كبيرة للتدريب على الدور، تعبت في البروفات جدا، لكن وصلت لمرحلة التوحد مع الشخصية التي أجسدها في العمل".

وعن عرض المسرحية في الإسكندرية قالت: "فكرة جميلة أن نبدأ بالعرض في الإسكندرية، وسعدت بها جدا، وقريبا ستعرض المسرحية في القاهرة، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد".