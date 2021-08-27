صور.. محمد منير وروبي يتألقان في حفل المسرح الروماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا النجم الكبير محمد منير والفنانة روبي، الخميس، حفلاً غنائياً على المسرح الروماني في مارينا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري غفير.

الحفل من تنظيم "mwm" وتحت إشراف محمود بخيت رئيس مجلس الإدارة.





وغنّى منير على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه التي قدمها خلال مسيرته الفنية، منها "شوكولاتة" و"أحمر شفايف".

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور، وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو.





كما قدمت النجمة روبي عدداً من أغانيها القديمة والجديدة منها "إنت عارف ليه، طب ليه بيدارى كده، يالرموش، حتة تانية، قلبي بلاستيك" وغيرها من الأغانى الأخرى.



على جانب آخر، حصدت أغنية "لازقة خفاش" للنجمة روبي حوالي 102 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".





الأغنية من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك".

وروّجت للأغنية عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، قائلة :‎ "ادخلو دلوقتي اسمعو اغنية (لازقة خفاش) كاملة علي قناتي علي اليوتيوب".



