شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز طبيب بشرى فى فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم كريم عبد العزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث فيلمه "كيرة والجن" والذى يشارك فى بطولته النجم أحمد عز، ومن المقرر عرضه قريباً فى جميع دور العرض بالسينمات، حيث يتعرض كريم لكثير من المواقف الصعبة تكشفها أحداث الفيلم فى فترة ثورة 19، كما انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 70% من أحداث الفيلم، بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، وداخل المتحف الزراعى، الأيام الماضية والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكرأن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.