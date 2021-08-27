نجل سوزان نجم الدين الشاب يخطف الانظار: “كبُر في غفلةٍ عنّي”

كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها حيان الأتاسي، من المدرسة وانتهائه من دراسته الثانوية فى الولايات المتحدة، داعية الله أن يكون له سندا وعونا فى كل خطوة يخطوها فى طريق مستقبله المثمر والناجح فى دراسة البزنس التى اختارها.

ونشرت سوزان نجم الدين مجموعة من الصور لها مع نجلها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت كاتبة: “لا أصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلى الصغير الذى كبُر فى غفلةٍ عنّى”.

وتابعت: “وها هو اليوم ينهى دراسته الثانوية فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة فى سنته الأولى من دراسة البزنس التى اختارها بملء إرادته، ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح فى هذا العالم الواسع ان شاء الله”.

وأضافت سوزان: “مباركٌ لك يا حبيبى ومباركٌ لى بك، وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً فى كل خطوةٍ تخطوها فى طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله”.

يذكر أن سوزان نجم الدين لديها أربعة أبناء وهم سهير، سارة، حيان، وحازم من زوجها رجل الأعمال سراج الأتاسي الذي انفصلت عنه عام 2014، وهم يعيشون في الولايات المتحدة مع والدهم.