شاهد.. ملكة كابلي تصدم متابعيها باستعراضها غرفة ملابسها الفخمة: “خلاص مليت”!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - استعرضت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية، ملكة كابلي، غرفة ملابسها الفخمة، وسط صدمة البعض من مساحتها الكبيرة وفخامتها، حيث امتلأت بملابس وأحذية وحقائب من أفخم الماركات العالمية.

وظهرت ملكة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، وهي تشكو من عدم اتساع غرفة الملابس في منزلها لجميع أغراضها، مشيرةً إلى أنها مهما فعلت لتنظيم الغرفة فهي تبقى غير منظمة ولا تتسع لجميع مقتنياتها، موضحةً أنه حتى الأماكن المخصصة للديكور امتلأت بالملابس.

كما استعرضت ملكة عدد مشاهداتها على “سناب شات”، الذي بلغ مليونَيْ مشاهدة لكل “ستوري”، وعلقت بالقول: “أمانة لسا في أحد يحسبني ملقبة نفسي ملكة”، في إشارة منها إلى أنها “ملكة” بالفعل، بفضل عدد مشاهداتها المرتفع.

وكانت ملكة كابلي قد استفزت جمهورها مؤخرا بإطلالة جريئة ظهرت فيها ببطن مكشوفة، كما أثارت الفاشنيستا السعودية الجدل بتغير واضح في ملامحها تسبب في موجة من السخرية منها خاصة بعد تصريحاتها بأنها لم تخضع لعمليات التجميل.

ونشرت ملكة كابلي عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مقطع فيديو استعرضت فيه أناقتها، حيث ظهرت ببطن مكشوف قليلاً، وخصر منحوت لافت، إلى جانب تغير ملحوظ في ملامحها حيث بدت بشفتين أكثر امتلاءً، ووجنتين منتفختين. وكانت عيونها أكثر ما أثار الجدل حيث ظهرت بعيون أكثر اتساعاً وهو ما أثار التساؤلات حول هذا الأمر خاصة وأن ظهور ملكة كابلي جاء بعد ساعات من تداول مقطع فيديو قديم لها ظهرت فيه بعيون ضيقة للغاية.