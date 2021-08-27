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صور وفيديو.. ريم سامي تحتفل بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية ريم سامي، الخميس، بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن.

أقيم الحفل في الساحل الشمالي وسط حضور لعائلة العروسين وأصدقائهما ونخبة من نجوم الفن في مصر.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" مجموعة من الصور أثناء حضورها للحفل.


يذكر أن ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2018، إذ شاركت في بطولة مسلسل "للحب فرصة أخيرة" للمخرجة منال الصيفي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية الناجحة مثل مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة و مي عمر والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.


كما شاركت الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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