شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ودراما وكوميديا في تريلر فيلم مارفل الجديد Shang-Chi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن فيديو ترويجى لفيلمها الجديد Shang-Chi، الذى سيُطرح فى 3 سبتمبر المقبل بدور العرض المختلفة حول العالم، واحتوى الفيديو الترويجى على مجموعة من اللقطات التشويقية، التي تنوعت ما بين الأكشن والدراما، والكوميديا.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول السينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.