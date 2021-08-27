السبت.. "القاهرة السيمفوني" يلتقي جمهور الأوبرا على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وذلك في الثامنة مساء السبت 28 أغسطس على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها: متتابعة الإليزيه لچورچ بيزيه، متتابعة جيانييه لارام خاتشاتوريان، الرقصة الثانية لماركيز، رقصات سلوفاكية لديڤورجاك، رقصات مجرية لبرامز وهوابانجو لمونكايو .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني.

وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس؛ بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .