درة: "لسه بسمع صوت دلال عبدالعزيز وبيتها من أكرم البيوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة درة، عن علاقتها بالفنان الكبير الراحل سمير غانم والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وقالت درة، ببرنامج "أسرار النجوم": "مدام دلال عبدالعزيز والأستاذ سمير غانم رحمة الله عليهما، بيتهما من أكرم البيوت اللي دخلتها في مصر، وهو بيت أسرة وليس فنانين فقط.. ربنا يصبر دنيا وإيمي على الحزن وفقدانهما لوالديهما".

وأضافت: "لسه بسمع صوت دلال عبدالعزيز حتى الآن وهي تبارك لي على زواجي، وأرسلت لي رسالة على الواتساب، وهي إنسانة ليست منافقة ولو رأت الخطأ تقوله في الوجه مباشرة، وهذا هو ما يظل من سيرة البني آدم، وهذا لازم الناس تفكر فيه قبل ما يطلع منها أذى لمشاعر الناس".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

على جانب آخر، تنتظر الفنانة درة، عرض حكاية "غالية"من مسلسل"زي القمر" في موسمه الثاني.

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.