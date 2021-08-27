شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الدراما الجديد The Starling والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم الدراما الجديد The Starling، بداية من يوم 24 سبتمبر المقبل على أحدى المنصات، كما كشفت بعض المصادر المقربة من العاملين على الفيلم الدرامى الجديد احتمالية طرح العمل بـ ببعض من دور العرض الأمريكية في نفس يوم العرض.

يدور فيلم "The Starling"في إطار درامى، من إخراج Ted Melfi، من بطولة Melissa McCarthy و Kevin Kline و Timothy Olyphant و Chris O’Dowd و Daveed Diggs، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap.

يوصف فيلم "The Starling" بأنه قصة مؤلمة وحميمية عن امرأة تعاني من بعض الأزمات النفسية التي اصابتها بسبب بعض الأحداث المؤلمة التي دارت في حياتها مع زوجها، ومن ثم تصبح مهووسة بمحاولة قتل طائر زرزور صغير يعيش في فنائها الخلفي الذى بدأ في مضايقتها ومهاجمتها.

وخلال في هذه الفترة، تقوم بـ عمل صداقة غير متوقعة مع عالم نفسي تحول إلى طبيب بيطري بسبب ماضيه المضطرب، يقوم Melfi بإخراج الفيلم من نص مات هاريس، كما سينتج إلى جانب كيمبرلي كوين وديلان سيلرز وكريس باركر.