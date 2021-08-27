شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الـ 20 من مسلسل الأنيميشن Family Guy سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الموسم الـ 20 من مسلسل Family Guy، في 26 سبتمبر المقبل، على أن يتكون من 20 حلقة، تطرح بالتتابع، وكان قد طرح الموسم التاسع عشرمن مسلسل الكوميديا في 27 سبتمبر من 2020، وانتهى عرضه في مايو من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يدور مسلسل الرسوم المتحركة Family Guy حول Peter Griffin، وزوجته في العزف على البيانو Lois ، وابنته المنبوذة الاجتماعية البالغة من العمر18 عامًا ميج،وابنهم كريس الذى يبلغ 13 عامًا، والطفل ستوي، والكلب، بجانب برايان الذي يحب السيدات .

مسلسل الرسوم المتحركة Family Guy صوتيا كل من سيث ماكفارلان، أليكس بورستين، سيث جرين، ميلا كونيس، مايك هنري، جون فينر، داني سميث، باتريك واربورتون، رالف جارمان، أليك سولكين، راشيل ماكفرلين، آدم ويست.