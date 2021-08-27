شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشعل حفل المسرح الرومانى بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة روبي فقرتها الغنائية بالحفل الكبير الذى أقيم بالمسرح الروماني بالساحل الشمالي، بأغنية "ليه بيدارى" وسط تواجد أعداد كبيرة من الجماهير التي ألهبت حماسهم.

يذكر أن روبي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "لازقة خفاش"، والتي حصدت حوالي 102 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، وروجت للأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ويعرض لروبي حاليا علي أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.