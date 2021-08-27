شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليون دولار لـ فيلم هيو جاكمان الجديد Reminiscence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Reminiscence لـ الممثل العالمى هيو جاكمان، إلى 4 مليون و 550 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض المختلفة حول العالم يوم 20 أغسطس الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين مليون و 950 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 2 مليون و 600 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم Reminiscence حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.

فيلم Reminiscence، من بطولة كل من ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.