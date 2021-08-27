غدًا.. نسمة محجوب وسعيد الارتيست يلتقيان بجمهور محكى القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، إذ يُقام في الثامنة مساء السبت 28 أغسطس على مسرح المحكى حفلا لعازف الإيقاع الشهير سعيد الارتيست وفرقته.

يتضمن الحفل تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية إلى جانب عدد المعزوفات الإيقاعية المبتكرة، منها: مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، احنا الشباب، صباح مصري وغيرها.

وفي العاشرة مساء، تقدم الفنانة الشابة نسمة محجوب حفلا، يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة، منها يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام الحال، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الغربية بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل .