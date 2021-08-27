بالفيديو| محمد أمين لـ"الخليج 365": نجوم "200 جنيه" تفهموا الطعم الفني للتجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

قال المخرج الكبير محمد أمين إن فترة غيابه عن الجمهور منذ آخر أعماله "فبراير الأسود" الذي عُرض في 2013، شهدت قيامه بإخراج فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وكذلك فيلم "المحكمة" وكان فيلم "200 جنيه" هو مشروعه الثالث ولكن تم طرحه أولا.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لم يجد صعوبة في إقناع النجوم الكبار الذين شاركوا في بطولة العمل، رغم صغر مساحة دور كل منهم، موضحًا "الحقيقة لم أجد صعوبة في إقناعهم، كل الفنانين تفهموا الطعم الفني للتجربة، وأن الأمر عبارة عن قصة 200 جنيه تتجول في المجتمع، من قصة إنسان لقصة أسرة وهكذا، كل بطل له مجموعة من المشاهد ووقت على الشاشة".

ولفت أمين إلى أن كل نجوم العمل كانوا الاختيار الأول له "كلهم كانوا الاختيار الأول الحمد لله".

وعن الفرق بين عمل يكون هو صاحب فكرته وكاتب السيناريو والحوار، وبين "200 جنيه" الذي يتعاون فيه مع السيناريست أحمد عبدالله، قال "الفيلم فكرة أحمد عبدالله كتبها من زمان، وعمل عليها بعض الوقت مع المخرج سامح عبدالعزيز وتوقف المشروع، قبل أن يعود للعمل عليه، وأتولى إخراجه، ويتعرض لشرائح اجتماعية ولحظات إنسانية ممكن تكون مهمة للجمهور، والاختلاف عن أعمالي السابقة وجود عقلين، عقل أحمد عبدالله وعقلي، والمفروض تطلع التجربة معقولة".

واختتم بالإشارة إلى أن فيلمه "المحكمة" من المقرر طرحه الشهر المُقبل في دور العرض السينمائي، بينما لا يعرف حتى الآن موعد طرح فيلمه "التاريخ السري لكوثر"، مشيرًا أن السبب التأخير مشاكل إنتاجية.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، صابرين، أحمد آدم، أحمد السعدني، دينا فؤاد، مي سليم، أحمد رزق، محمود حافظ، طارق عبدالعزيز.