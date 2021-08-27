شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة سهر الصايغ فى أحداث حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الفنانة سهر الصايغ لصدمة كبرى فى حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثانى، وذلك بسبب تعرض والدتها وتجسدها الفنانة صفاء الطوخى لموقف مأساوى، وبهذا الأمر تنقلب حياة سهر الصايغ.

وتخوض الفنانة سهر الصايغ بهذه الحكاية أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر انطلاق الحلقة الأولى يوم السبت المقبل على قناة dmc.



بوستر حكاية بيت عز

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.