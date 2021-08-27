شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف زكى فى ختام مهرجان "مسرح بلا إنتاج" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية فعاليات الحفل الختامى للدورة الحادية عشر من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونقيب الممثلين الكدتور أشرف زكي، الذى تحمل هذه الدورة اسمه، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.

بدأ الحفل الختامى بفقرة غنائية راقصة تضمنت فنون التنورة والربابة والدفوف والمزمار، ثم عرض الفيديو كليب الخاص بالمهرجان، كلمات وألحان محمد مصطفى رجب، إخراج محمد فاضل.

من جانبه وجه أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الشكر لكل من شارك بالمهرجان، خاصة الوفود العربية والأجنبية التى حرصت على المشاركة رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد أن المهرجان نتاجًا مشرفًا لمجهودات شباب الإسكندرية المتطوعين.

بينما عبر الفنان أحمد سمير، مدير المهرجان، عن سعادته بتلك الدورة الاستثنائية التى يديرها للمرة الأولى، والتى حملت اسم الفنان أشرف زكى، والتى لاقت بالفعل نجاحًا كبيرًا إعلاميًا وجماهيريًا.

وأعلن إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، أن اختيار الفنان أشرف زكى للتكريم جاء تقديرا لدوره الإنسانى والفنى، وجهوده المستمرة فى حل أى مشكلات تخص الفنانين المصريين، كما أكد أن نجاح تلك الدورة تم بجهود المتطوعين، وتضمنت عدة فعاليات جديدة.

كما شهد الحفل الختامى تكريم الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، بالحفل الختامى للدورة الحادية عشر من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، تقديرا لدوره الإنسانى والفنى فى خدمة الفن المصري. وتضمن التكريم حضورا خاصا للفنان أحمد سلامة، ثم عرض فيلم عن الفنان أشرف زكى، من إعداد الكاتبة الصحفية مى سكرية.

وقدم المهرجان تكريماً خاصاً لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الذى أكد فخره بالجهود السكندرية الشابة التى ساهمت فى نجاح دورة المهرجان وخروجها على أكمل وجه، كما عبر عن سعادته باستمرار ريادة محافظة الإسكندرية فى رفع راية الفن المصري.

وبعد ذلك أعلنت لجنة تحكيم الدورة الحادية عشر من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" عن إعلان جوائز تلك الدورة المكونة من ميداليات وشهادات تقدير للحاصلين على الجوائز. وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور هانى أبو الحسن، الفنان حمزة العيلي، الفنان فتاح ديورى من ألمانيا، السينوغراف أنيس الطلعوش من تونس، الفنان إبراهيم القحومى من الإمارات، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد.

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

جائزة الحلول الخلاقة، حصل على المركز الأول العرض المصرى "الشاهد"، وحصل على المركز الثانى العرض الإسبانى "المهرجون"، وهى الجائزة المختصة التى تؤكد التطبيق العملى لفلسفة "بلا إنتاج".

جائزة أفضل عرض مسرحي، حصل على المركز الأول العرض العمانى "مدق الحناء"، وحصل على المركز الثانى العرض المصرى "المتجول".

جائزة أفضل تأليف نص مسرحي، مركز أول وحصل عليها الأردنى إياد الريمونى عن عرض "ليلة الأنحوتة"، وحصل على المركز الثانى المصرى إيهاب جابر عن عرض "الشاهد".

جائزة أفضل مخرج، مركز أول وحصل عليها العمانى يوسف البلوشى عن عرض "مدق الحناء"، وحصل على المركز الثانى المصرى إيهاب جابر عن عرض "الشاهد".

جائزة أفضل ممثل دور أول، وحصل على المركز الأول محمد الطيطى عن العرض الفلسطينى “شرشوح”، وحصل على المركز الثانى المصرى أحمد عسكر عن عرض "الشاهد".

جائزة أفضل ممثل دور ثان، حصل على المركز الأول المصرى عبد الرحمن محمد عن عرض “المتجول”، وحصل على المركز الثانى العمانى الصلت السيابى عن عرض "مدق الحناء".

جائزة أفضل ممثلة دور أول، حصلت على المركز الأول الإسبانية إليزابيث كيفيدو عن عرض "المهرجون"، وحصلت على المركز الثانى المصرية لقاء الصيرفى عن عرض "المتجول".

جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وحصلت على المركز الأول المصرية جنا صلاح عن عرض "الوردة والتاج"، وحصلت على المركز الثانى الإسبانية سيلا كوند عن عرض "المهرجون".

جائزة أفضل ملابس مركز أول حصل عليها العمانى طارق كوفان عن عرض"مدق الحناء'، بينما حصلت على المركز الثانى المصرية أميرة صابر عن عرض "المتجول".

جائزة أفضل مكياج مركز أول وحصلت عليها السعودية فاطمة الجشى عن عرض "رقصة الموت"، وحصل على المركز الثانى لمياء عن العرض المصرى "الوردة والتاج".

جائزة أفضل موسيقى مركز أول حصل عليها ماتيا روسو عن العرض الإسبانى "المهرجون"، وحصل على المركز الثانى العمانى يوسف الحارثى عن عرض "مدق الحناء".

جائزة أفضل إضاءة مركز أول حصل إيريك روبو عن العرض الإسبانى "المهرجون"، بينما حصل على المركز الثانى محمد جميل عن عرض "رقصة الموت".

جائزة أفضل ديكور مركز أول حصلت عليها المصرية دنيا عزيز عن عرض "الشاهد"، وحصلت على المركز الثانى المصرية يمنى النشار عن عرض "المتجول".

جائزة أفضل تصميم رقصات مركز أول حصل عليها العرض السعودى “رقصة الموت”، وحصل على المركز الثانى العرض المصرى "المتجول".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة ومنحت للعرض الفلسطينى "شرشوح".

كما منحت لجنة التحكيم مجموعة من شهادات التميز والتى منحت للمصرية نغم صالح، الإسبانية أرديانا دلفيتار، الليبى أيمن نحول، المصرى عبد البارى سعد، المصرى محمود بكر.

الجدير بالذكر أن المهرجان أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجيستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التى يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أ. صبرى سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة محمد سعد، ورئيس الهيئة الدولية للمسرح المهندس محمد سيف الأفخم.