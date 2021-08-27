شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تحتفل بتخرج ابنها: طفلى الصغير كبر فى غفلة عنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها حيان الأتاسى، من المدرسة وانتهائه من دراسته الثانوية فى الولايات المتحدة، داعية الله أن يكون له سندا وعونا فى كل خطوة يخطوها فى طريق مستقبله المثمر والناجح فى دراسة البزنس التى اختارها.



سوزان نجم وابنها

وقالت سوزان نجم الدين، على حسابها على إنستجرام، تعليقا على تخرج ابنها: "لا أصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلى الصغير الذى كبُر فى غفلةٍ عنّى، وها هو اليوم ينهى دراسته الثانوية فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة فى سنته الأولى من دراسة البزنس التى اختارها بملء إرادته، ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح فى هذا العالم الواسع ان شاء الله".



سوزان وابنها حيان

وأضافت سوزان: "مباركٌ لك يا حبيبى ومباركٌ لى بك، وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً فى كل خطوةٍ تخطوها فى طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله".





وكانت الفنانة سوزان نجم الدين أنهت تصوير مشاهدها فى فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز فى القاهرة بعد فترة من التوقف، بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم فى رمضان الماضى.



قبلة سوزان لابنها احتفالا بتخرجه

وقالت سوزان لـ"الخليج 365" أن طبيعة الفيلم كوميدى إلا أن دورها مائل أكثر إلى الرومانسية مع وجود بعض اللمحات الكوميدية، مضيفة أنها تحب الكوميديا وقدمتها فى آخر عملين لها بسوريا مؤكدة على سعادتها بأجواء التصوير التى وصفتها بالمبهجة واعتبرت الفيلم عبارة عن رحلة جميلة مع الشخصيات داخل الأحداث.





يذكر أن "تماسيح النيل" يسجل التجربة الثانية للفنانة السورية سوزان نجم الدين فى السينما المصرية بعدما قدمت فيلم "قط وفار" للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد والمخرج تامر محسن عام 2015 وشارك فى بطولته محمد فراج ومحمد حميدة، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد وروبى عام 2019.