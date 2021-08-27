شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" لـ أحمد عز يتخطى 53.5 مليون جنيه ويستمر فى صدارة شباك تذاكر الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "العارف" حصد الإيرادات منذ طرحه فى دور العرض يوم 14 يوليو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، إذ تخطت إيرادات الفيلم 53 مليونا و500 ألف جنيه، محتفظا بصدارة إيرادات الموسم، ويصبح أول فيلم يتخطى 50 مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف.

وشهد العام ونصف الماضيين اتخاذ دور العرض العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا مثل نسب التشغيل التي لم تصل حتى الآن إلى النسبة الكاملة، وذلك ألقى بظلاله على أرقام إيرادات الأفلام طرحت خلال هذه الفترة، حتى استطاع "العارف" تخطى 50 مليون جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.