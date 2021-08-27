30 صورة من حفل خطوبة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي، مساء الخميس، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل أقيم بالساحل الشمالي.

وظهرت ريم وخطيبها خلال الحفل وهما يرقصان على عدد من الأغاني بينها "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج، و"مبروك" للمطرب رامي عياش.

كما ظهر شقيق العروسة المخرج محمد سامي وهو يرقص بحفل خطوبتها وبصحبته الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة بينهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.