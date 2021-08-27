صوروفيديو| محمد سامي يرقص مع شقيقته وخطيبها على أغنية "خطوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سامي، وهو يرقص مع شقيقته الفنانة الشابة ريم سامي، وخطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، على نغمات أغنية "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج، وذلك بحفل خطوبتها المقام بالساحل الشمالي.

ونشرت المذيعة، بوسي شلبي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه ريم وشقيقها وخطيبها، والفنان إدوارد وهم يشاركونها الرقص والتصفيق على الأغنية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة، بينهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.