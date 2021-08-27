روجينا تأكل آيس كريم ونهال عنبر مع "ببغاء".. لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسعاد يونس

شوقت الفنانة إسعاد يونس، متابعيها وجمهور برنامجها "صاحبة السعادة" لضيوف حلقة يوم الثلاثاء، ونشرت صورة تجمعها بفنانة شابة من ظهرها، وطلبت من الجمهور أن يخمن من تكون، وذلك عبر انستجرام.

شهيرة

بدون تعليق، نشرت الفنانة شهيرة صورة لها من أحد أعمالها الفنية القديمة، عبر حسابها على انستجرام، وظهرت في الصورة بملامح حزينة مرتدية اللون الأسود.

إيهاب توفيق

نشر الفنان إيهاب توفيق صورة جديدة له، عبر "إنستجرام"، ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورًا بصحبة نجلها على "انستجرام"، احتفالا بتخرجه وحصوله على الثانوية .

زينب يوسف شعبان

شاركت زينب ابنة الفنانة يوسف شعبان متابعي حسابها على "انستجرام" صورًا جديدة، ظهرت خلالها حاملة باقة من الزهور.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا عبر "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت خلالها وهي تتناول الآيس كريم، معلقة "تفاءل بما تهوى يكن".

محمد مهران

بصورة من كواليس "ماكو"، حرص الفنان محمد مهران على الترويج للفيلم، والتذكير بيوم طرحه في دور العرض السينمائي 1 سبتمبر، وذلك عبر "انستجرام".

أمينة

نشرت المطربة أمينة صورة جديدة على موقع "انستجرام"، معلقة "صباح الخير والهنا والرزق وراحة البال".

مصطفى قمر

احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد شقيقه ونشر صورة تجمعهما، معلقًا "النهاردة عيد ميلاد د.ياسر قمر أخويا أجدع وأحن أخ في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا دكتور يا فنان وعايزين نسمع غنوة جديدة كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها بصحبة ببغاء، مرتدية ملابس الشخصية التي تؤديها "أم حميدة" في مسرحية "زقاق المدق"، والتي تم افتتاحها في الإسكندرية مساء الخميس.