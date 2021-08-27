أكرم البزاوي يُعلن مشاركة فيلمه بمهرجان نوتنجهام السينمائي الدولي ببريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج الشاب أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي، عن اختيار فيلمه السينمائي القصير "رسالة إلى صديقي في فرنسا" للمشاركة بمهرجان نوتنجهام السينمائي الدولي ببريطانيا.

وكتب البزاوي، عبر حسابه على تويتر: "فخور جدًا بـ اختيار فيلمي القصير (رسالة إلى صديقي في فرنسا) بمهرجان نوتنجهام السينمائي الدولي ببريطانيا الذي سيقام في شهر سبتمبر ٢٠٢١ ".

أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي وحفيد الصحفي والكاتب الكبير محمود السعدني شقيق الفنان صلاح السعدني.

جدير بالذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك في فيلم "200 جنيه"، والذي يجمع مجموعة كبيرة من الفنانين: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، غادة عادل، ليلى علوي، محمود حافظ، مي سليم، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدني، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.