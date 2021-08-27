شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يبدأ حفل الساحل الشمالى بأغنية "هيلا هيلا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل الكينج محمد منير فقرته الغنائية بحفلته بالمسرح الرومانى بالساحل الشمالى وسط حضور جماهيرى كبير، وكانت أولى أغنياته "هيلا هيلا" التى رددها معه الجمهور خلال الحفل، الذى تشاركه فيه الفنانة روبى فى الفقرة الثانية من الحفل.

وكان الكينج محمد منير قال تصريح سابق لـ"الخليج 365" إنه بصدد تقديم أغانى ألبومه الجديد خلال الحفل، كما أنه جهز مفاجآت جديدة لجمهوره.

يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.