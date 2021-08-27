شكرا لقرائتكم خبر عن "نتكلم" أغنية جديدة تجمع تامر عاشور بالملحن محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب تامر عاشور مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة بعنوان "نتكلم" من كلمات حسام سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التى تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

كما كشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.

وكان آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية "فى جمال كدة " للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، وأغنية "لسه الحالة ماتسرش" للنجم فضل شاكر من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.