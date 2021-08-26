انتهاء تصوير فيلم "90 يوم".. عن أيام العِدة ومخالفة الشريعة دون قصد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى المخرج السعودي خالد الحربي من تصوير آخر مشاهد فيلمه "90 يوم"، في مطار جدة، كما نشر صوراً جمعت أبطال الفيلم من كواليس التصوير،

الفيلم دراما اجتماعية كوميدية عن فترة العِدة، التي يجب شرعاً أن تبقى فيها المرأة ببيت زوجها، وكيف تعلو سطوة العادات والتقاليد أحياناً على حكم الدين.

ومن المرتقب إطلاق الفيلم قريباً في دور العرض السعودية وعدة دول عربية، وهو من إنتاج "أفكار الغد" للإنتاج الفني التي أسسها خالد وفيصل الحربي، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع ومبيعات الفيلم عالمياً.

ويقول المخرج خالد الحربي: "نحاول خلق قاعدة جماهيرية أكبر للسينما المحلية خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم أفكار قريبة من المواطن السعودي والخليجي بالتعاون مع ممثلين محترفين ومحبوبين، لأن الفيلم المحلي حتى الآن لا يمتلك أرضية كبيرة مقابل الفيلم الأجنبي".

وأضاف: "قررنا بدء خطتنا طويلة المدى بفيلم (90 يوم) الذي يناقش العلاقات الزوجية المعقدة بطريقة درامية وكوميدية، وسعداء باتحاد أهدافنا مع فريق MAD الذين تحمسوا للمشاركة في المشروع وساعدونا بخبراتهم التي اكتسبوها عبر السنوات".



ومن جانبه يقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في MAD Solutions: "نفخر بالتعاون مع المخرج خالد الحربي، أحد أبرز الأسماء في صناعة الدراما والمسرح في السعودية، في أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ونحن حريصون دوماً أن تكون الأفلام السعودية التي نعمل عليها إضافة لتأسيس صناعة سينما قوية في السعودية بفيلم كل فريق العمل به من السعوديين، لتقديم قصص تهم المجتمع السعودي والعربي".

فيلم "90 يوم" يحكي قصة طبيبة ترفض الزواج لأنها تبحث عن الرجل المناسب لها، وعندما وجدته، وتحدت الجميع من أجل الزواج به، تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، وتقودنا تلك الحقيقة والأحداث إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع عن جهل.

فيلم "90 يوم" يشارك في بطولته فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي وود أسامة، وسناء بكر يونس، وعبدالعزيز السكيرين، وخالد الحربي.



