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سميرة سعيد بـ"فستان أخضر" مستوحى من موضة السبعينيات فى كواليس "مون شيرى".. صور

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد عن جلسة تصوير "فوتوسيشن" من كواليس تصوير كليب أغنيتها "مون شيرى" التى طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات اقتربت من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

الديفا سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد

وظهرت الديفا فى جلسة التصوير مرتدية فستانا أخضر وطرحة خضراء، مستوحاة من ألوان وموضة السبعينيات من القرن الماضى، وهى الفكرة التى دارت حولها أغنيتها الأخيرة التى طرحتها ضمن ألبومها الجديد "إنسان آلى"، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة.

الديفا سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد

ونشرت الديفا، الصور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لتحوز الصور على إعجاب متابعيها وجمهورها.

سميرة سعيد
سميرة سعيد

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

الديفا سميرة سعيد
 سميرة سعيد

وتصدرت سميرة سعيد تريند جوجل ومؤشرات البحث، بسبب تصريحاتها مع عمرو أديب وقالت أغنية "مون شيري" أول ما سمعتها شعرت وكانها من السبعينيات لافتة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

الديفا سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد

وأوضحت سميرة سعيد أنها بدأت فى تحضير ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وتطلق أغنية كل فترة ليكون لها تأثير على الجمهور، حيث إن التسويق حاليا فى الأغانى مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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