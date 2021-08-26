شكرا لقرائتكم خبر عن مونودراما "فريدة" على مسرح الطليعة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى الجديد "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة عن نص "أغنية البجعة" لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك الأحد المقبل 29 أغسطس الجارى على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور فى تمام السابعة والنصف مساء.

العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها. من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، مكياج روبى مهاب.

وكان المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح قد أعلن بدء انطلاق عروض البيت الفنى المسرح لتجوب قرى مصر ونجوعها فى 20 محافظة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يقدم البيت الفنى للمسرح 145 ليلة عرض فى القرى ضمن المبادرة.