صوروفيديو| ريم سامي ترقص على أغنية "مبروك" لرامي عياش بحفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، للفنانة ريم سامي، وهي ترقص على نغمات أغنية "مبروك" للفنان رامي عياش من حفل خطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، المقام حاليا بالساحل الشمالي.

وظهرت ريم وخطيبها، في الفيديو، وهما يغنيان ويرقصان مع الأغنية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة بينهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.