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صور وفيديو| لحظة ارتداء ريم سامي "دبلة الخطوبة" وسط حضور نجوم الفن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، للفنانة الشابة ريم سامي، لحظة ارتدائها دبلة الخطوبة في حفل مُقام حاليا بالساحل الشمالي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة، بينهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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