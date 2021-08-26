درة: "السينما هذه الفترة رجالية أو جماعية.. ونفتقد الأعمال التاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة درة، عن تفاصيل عديدة حول رأيها بالسينما في الفترة الحالية، مشيرة إلى أننا نفتقد الأعمال التاريخية.

وقالت درة، ببرنامج "أسرار النجوم": "السينما رجالية في هذه الفترة ونجوم الشباك والميجا ستارز هم النجوم الرجال وهذه حقيقة، ويمكن في التليفزيون يُكتب لنا أدوار وبطولات وموضوعات نسائية، ولكن في السينما لا تجد النجاح والصدى مثل زمان وأفلام نبيلة عبيد، والعملاقة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة".

وتابعت: "زمان.. كنت تجد الروايات وفيها تركيز والقصة تُحكى، وحتى طريقة الكلام كانت مختلفة غير الأدب والأتيكيت، وحتى اختيار الألفاظ مختلفة، ولكن الآن الإنترنت جعل الموضوع غريبًا، والسينما حاليا مرتبطة يا بطولات رجالية أو جماعية، وأنا لست ضدها".

وأوضحت: "أريد بطولة مطلقة وبعمل، ولكن الموضوع هو من يحكمني، وبزعل لو عملت موضوع ومطلعش كما تخيلته، وهناك عوامل كثيرة حول الممثل تجعله في أفضل حالاته مثل فريق الكرة فهو فريق جماعي لو واحد لوحده لا يقدر على صنع كل العوامل الناجحة".

وأضافت: "نحن نفتقد الأعمال التاريخية المهمة، وفيه حواديت رائعة وقصص يجب تقديمها، وأشعر بالغيرة عندما أرى أفلام تتحدث عن فترات تاريخية في الخارج ونحن لا نقدم مثلها، ونحن الآن نقدم في السينما فانتازيا ورعب والأكشن، وبحب كوميديا السينما المصرية".

جدير بالذكر أن درة تنتظر عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني.

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.