صور وفيديو| ريم سامي ترقص مع خطيبها طارق هيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة الشابة ريم سامي، وهي ترقص مع خطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، على نغمات إحدى الأغاني بحفل الخطوبة المقام حاليا في الساحل الشمالي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة بينهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد والإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.