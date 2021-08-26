صور وفيديو| ماجد المصري وزاهر وإدوارد يحضرون حفل خطوبة ريم سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان ماجد المصري والفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد والإعلامية هالة سرحان، على حضور حفل خطوبة الفنانة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن، المقام حاليا في الساحل الشمالي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من حفل الخطوبة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيه عدد من الفنانين والفنانات يرقصون في الحفل.

وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" وظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.