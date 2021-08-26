بالفيديو| مرتديًا زيًا عسكريًا.. محمد رمضان يزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو التقطه أثناء زيارته لمدينة بيروت في لبنان.

ويظهر رمضان في الفيديو مرتديًا زيًا عسكريًا، أمام النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، أثناء وضع إكليل من الزهور، معلقًا "أثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني"، وصاحب الفيديو أغنية "فدائي" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن اليوم الخميس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

فيما قال الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان أفضل، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

وأضاف: "النقابة أيضًا لا تمنح لقب سفير، وتواجدي شخصيًا كان باعتباره حفلًا فنيًا ترعاه وزارة الثقافة".

الفنان محمد رمضان كان قد نشر صور التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".