صور| إطلالة الفنانة ريم سامي في حفل خطوبتها بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة الشابة ريم سامي، الأنظار إليها بفستانها في حفل خطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، المقام حاليا في الساحل الشمالي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الخطوبة، وكان والد العروس الدكتور سامي عبدالعزيز، نشر فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه أسرة العروس: والدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.