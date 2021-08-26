ميريام فارس: “المهم شوية إيجابية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجمهور مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، حاولت من خلاله نشر الطاقة الإيجابية والعفوية، فاستعرضت ميريام ابتساماتها، وهي تتنزه في أحد الشوارع بملابس كاجوال، وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه: “ضحكة من القلب أو مش من القلب ما بتفرق المهم النتيجة ذاتها شوية إيجابية”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المقطع الذي نشرته ميريام فارس، وأبدوا سعادتهم برؤية ابتسامتها، وبالنشاط الفني الذي تشهده خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كان فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا”، من وثائقي “الرحلة” الذي عرض على منصة إلكترونية ويوثق تجربتها، بداية من الحمل وحتى التحضير لألبومها الجديد.

وتحدثت ميريام، خلال الفيلم لأول مرة، عن فقدان ابنها الثاني، موضحةً أنَّ حالتها الصحية السيئة كانت السبب الرئيسي في وفاة ابنها.