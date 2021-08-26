بالفيديو – سيرين عبد النور تستذكر فترة حملها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فترة حملها في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت عبد النور الجمهور مقطع فيديو إستعادت من خلالها ذكريات حملها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت سيرين بإطلالات مختلفة تنوعت بين فستان ضيق باللون البرتقالي، وجينز مع “توب” بأكثر من لون ضمن جلسة تصوير لها على أنغام أغنية “جمالو” للفنان المصري عمرو دياب.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “هون كنت حامل بكريستيانو بالشهرين وما حداً كان بيعرف وانا حالتي حالي دوخان ولعيان نفس ما تتصورو اديش وكل شوي اقعد احسن ما اوقع ويقلولي شو بك ؟ قلهن يمكن جعت، المهم اي لوك حبيتو اكتر؟”.