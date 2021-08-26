نانسي نصر الله لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الفنان يتعب من دون دعم شركة انتاج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تخرجت نانسي نصرالله من برنامج “ذا فويس” سنة 2014 ثم انطلقت في عالم الغناء وحدها وقدمت العديد من الاغنيات التي لاقت رواجا وآخرها منذ ايام قليلة اغنية “فهمتني غلط مرتو” التي صورتها تحت ادارة المخرج “ماهر”، فماذا تقول نانسي نصر الله لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل: هذه الاغنية من كلمات اريج ضو والحان ايمن قميحة وتوزيع ماجد ضاهر. وكان الملحن قد عرضها عليّ منذ سنتين لكنني كنت مترددة في غنائها لان كلماتها جريئة وقد خفت ان يفهم موضوعها خطأ انما بعد مشاورات عدة اقتنعت من ايمن قميحة وسجلتها، علما انني كنت بصدد تحضير عمل آخر لكنه ذهب الى مطرب ثان بسبب سوء تفاهم مع صناعها. وتتابع نانسي كلامها: بالنسبة لتصوير الكليب مع رجل وامرأة مسنان بعدما وضعت الفكرة مع صديقي مصمم الرقص شارل ماركيز الذي كان ينوي اخراجها لكن بسبب انشغالاته الخاصة تعاونت مع المخرج “ماهر”. وصورت بأسلوب كوميدي والحمد الله ان الاصداء ايجابية جدا.

وعن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية تقول “لم اغب كثيرا فانا منذ سنة ونصف السنة قدمت “دويتو” مع المطرب مروان الشامي بعنوان “شو هالحلا عليكي” لكن هذا العمل لم يأخذ حقه كثيرا لاسباب عدة وبعد ذلك اجتاحتنا جائحة كورونا ومنعتنا من تقديم اي جديد فني علما انني احييت عددا كبيرا من الحفلات عندما كانت الظروف تسمح لنا وبصراحة الفن هو مصدر رزقي الوحيد ولا استطيع ان ابتعد عنه كثيرا”.

وبما انها تخرجت من برنامج “ذا فويس” عام 2014 لماذا لم توقع عقدا مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” الخاصة بأم بي سي اكدت نانسي نصر الله “بعد ان خرجت من برنامج “ذا فويس” قبل النصف النهائي حصلت على براءة ذمة من هذه الشركة التي اختارت 3 مشتركين فقط ووقعت معهم عقودا لانتاج اعمالهم وبعد ذلك اتجهت لانتاج اعمالي وحدي الى ان وقعت عقدا مع شركة “جارودي ميديا” لفترة قليلة ثم حصل سوء تفاهم واقفلت الشركة ابوابها وعدت لانتج اعمالي وحدي وقدمت حينها اغنية “ما فيك” تلاها دويتو مع مروان الشامي والكل يعلم ان الفنان الذي لا تدعمه شركة انتاج يتعب ليستمر في عالم الفن.

وعن تحضيراتها للفترة المقبلة تقول انها تسعى حاليا لتسويق اغنية “فهمتني مرتو غلط” الا ان في جعبتي “دويتو” اجتماعي يتناول الطلاق مع المطرب الشاب “ايان” من كلمات احمد غانم والحان اماني النوري وان شاء الله ستصدر في موسم الشتاء المقبل.

اما الاعمال التي صدرت اخيرا ونالت اعجابها فاشارت قائلة الى انها: احببت اغنية “تي را را” لجواد بشار لانها متجددة وايضا اعجبتني اغنية “الجمال عدى الكلام” لسعد لمجرد واحب ان احيي النجمة نوال الزغبي على اختياراتها الغنائية في الفترة الاخيرة ومنها اغنية “ارقص”.

واخيرا هل ستهاجر من لبنان مع عائلتها فقالت نانسي نصر الله “كنت انوي السفر الى دبي مع زوجي وولديّ لكني تريثت حاليا انما وقعت عمل للغناء في احد اماكن السهر هناك وسوف اسافر بين الحين والاخر الى دبي لتنفيذ العقد واذا تدهورت الامور اكثر ساضطر الى مغادرة بلدي الى الابد.