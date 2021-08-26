شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Suicide Squad يحقق 141 مليون دولار فى 20 يومًا بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad ، 141 مليونًا و 361 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 6 أغسطس الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 49 مليونًا و 261 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 92 مليونًا و 100 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.